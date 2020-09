George Forsyth tras ataque: ‘No importa cuántas balas nos disparen’

View this post on Instagram

No importa cuantas balas nos disparen ni cuantas molotov nos avienten. No importa cuantas veces nos amenacen. No vamos a permitir que vuelvan a tomar el control de La Victoria! Los victorianos nos cansamos de vivir bajo amenazas y extorsiones. Lo peor de todo es que el 80 % de los mafiosos son extranjeros ahora. Cuando es que hemos permitido que eso suceda?! Que mal estan dejando a los buenos extranjeros que han venido a sumar al pais. Necesitamos urgente el apoyo de migraciones y extranjeria para sacarlos del pais a estos delincuentes!