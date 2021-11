Gian Marco rompe en llanto en concierto al recordar las críticas: “No ha sido nada fácil”

Compartir Facebook

El cantautor peruano no pudo contener las lágrimas en pleno concierto, al recordar la gran cantidad de críticas que recibió hace unos meses atrás.

El portal de noticias ‘Instarándula’, compartió unas imágenes de lo que sería un concierto en Huancayo de Gian Marco. En esas imágenes, el cantautor peruano se quebró delante de todo su público al recordar la ola de críticas que recibió en su momento.

Y es que hace varios meses, muchos usuarios criticaron a Gian Marco por presuntamente tratar mal a su público. El cantautor explicó que eso le afectó mucho y las personas que lo criticaron, no lo conocen realmente.

“Es muy difícil, no ha sido fácil. La gente vive una parte de mí solamente, otros hablan de mí también”, expresó. “Es muy jodido estar acá parado, es muy difícil hacerlo. Yo no tengo una posición o adopto una pose, soy lo que soy. El que me quiera, que me quiera y el que no, no pasa nada, ya está”, agregó.

Asimismo, recordó también su gran trayectoria en la música, y fuera de las críticas, asegura que eso le da mucha satisfacción, algo que nadie puede arrebatarle. “Pero nadie me quita 31 años de música en mi país, nadie, nadie, nadie. El tiempo cura todo, el tiempo habla por sí solo”, dijo.

Como un balde de agua. Así fue la noticia de fin de su relación con Claudia Moro el conocido cantante GianMarco dio la noticia en una entrevista a un medio a través de sus redes sociales dejando a más de uno con la boca abierta.

A través de una entrevista el cantante y compositor confesó que ya no está más con Claudia Moro la madre de sus 3 hijos, una noticia que agarró fríos a muchos ya que no habían dado motivos para sospechar que ya no estaban juntos.

La plataforma digital de Instarándula reveló extractos de las declaraciones de GianMarco donde afirmó el fin de su matrimonio.

«Les cuento una anécdota muy bonita e interesante. Hace unos días atrás estábamos hablando en una relación familiar, como Claudia y yo ya no estamos junto año y medio nos sentamos los cinco para que cada uno diga lo que siente», dijo el artista.

Cabe recalcar que tiempo atrás el conductor de ‘Amor y Fuego’ Rodrigo González había anunciado el fin de su matrimonio pero GianMarco nunca salió a confirmar o desmentir lo que había dicho el popular ‘Peluchín’.

Solo usó sus redes sociales para presentar un nuevo tema musical mas no hablo de su vida privada.

Hasta el momento Claudia no ha dado ni una palabra al respecto de las declaraciones de su ex esposo Gian Marco pero lo que si es seguro es que ambos llevan una sana relación como padres ya que aún tienen dos hijos a su cuidado pues la mayor Nicola vive por su lado para crecer como cantante.

