Gianella Marquina manda indirecta a Samahara: “hermanita, él no te quiere”

La familia Klug no estaría del todo contenta con la relación de Samahara Lobatón. Como se sabe, Melissa Klug se mantiene distante a la relación, pero declaró en más de una ocasión que apoyaría a su hija en todo momento.

En esta oportunidad, la hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, sorprendió a propios y extraños al compartir una canción de ‘Aventura’ que se presta a especulaciones, en el medio de la tormenta de su hermana Samahara.

“Hermanita él no te quiere, quiere. Tiene como veinte mujeres. Y tú lo ves. Te maltrata luego tú lo defiendes. Dale mente no te conviene. Que no lo ves”, dice parte de la canción.

“Lloras, cada vez que te pega. Lloras, me da rabia y pena. Lloras, como siento tu temor. Lloras, en sus manos puedes morir…. Lloras, ese hombre te hace sufrir. Lloras, él te hizo ese moretón. Lloras, cuando escupe tu cara. Lloras, y con malas palabras. Lloras, él se siente superior. Ese hombre es un animal. Un cobarde sin dignidad. Por pegarle a una mujer. Él no es digno de que tanto lo ames. Piensa bien, tú eres la culpable. Y tú lo vez”, es la segunda parte del tema musical.

Samahara sobre relación de Melissa Klug y su yerno: “Mi mamá y Youna no son mejores amigos”

La hija de Melissa Klug habló para aclarar el tipo de relación que tiene su mamá con el padre de su hija y actual pareja. Samahara explicó que su mamá tiene una actitud distante con todos los novios de sus hermanas, y que a Youna lo trata igual que a ellos.

“Si bien es cierto que mi mamá y Youna no son los mejores amigos, son familia. Mi mamá es así con todos los novios de mis hermanas, no solamente con Youna. Ella es fría, un bloque de hielo”, dijo.

«Todo lo que se dice son mentiras, especulaciones. La señora (Melissa Klug) estuvo en el baby shower, en el cumpleaños de mi hija, no hay malas caras ni faltas de respeto. No somos mejores amigos, no voy a desayunar con ella, pero una falta de respeto no ha habido», agregó.

