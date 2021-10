Gigi Mitre ‘da con palo’ a Josimar por su ‘ego’: “Porque ha bajado tres kilos se cree lo máximo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Sin pelos en la lengua! La conductora no dudó en arremeter contra el salsero y aseguró está muy ‘creído’ desde que ha bajado de peso.

En el programa ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre no tuvo piedad en dar duras críticas contra el artista tras el embarazo de María Fe Saldaña.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

“En la posición que está Josimar me parece que debe estar dejándose de mandar mensajitos a través de nadie”, comentó Gigi . ‘Peluchín’ no fue ajeno al tema y opinó al respecto: “Él no pierde la pose del chuchanboy de la cuadra”, indicó.

Pero eso no fue todo, la presentadora acotó lo siguiente: “Josimar a estas alturas es capaz de todo creo. Ojalá que su ex ahora no haya repetido los mismos patrones y su nueva pareja del que está embarazada sea alguien responsable”.

Aseguró que Josimar está muy creído desde que bajó de peso: “No como este que cree que porque ha bajado tres kilos se cree los máximo. Me da cólera, es que se le ha subido los humos, porque ahora es flaco, canta lindo… se cree Marc Anthony de los bajos fondos”, contó.

MARIELLA ZANETTI RESPALDA A JOSIMAR

¡Fuerte y claro! La cómica salió en defensa del salsero tras la pequeña discusión con la ‘Rulitos’ y señaló que Josimar es un buen padre.

Mariella Zanetti y Janet Barboza tuvieron un intercambio de palabras en el programa ‘América Hoy’, pues la ex vedette defendió a capa y espada al artista alegando que es un buen papá.

Además señaló que hay mamás que piden dinero de más y que no hay que juzgar a Josimar pues aún no se conoce su posición.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin