Gigi se defiende tras insulto a Sagasti: “A mí me gusta entretener”

Rodrigo González y Gigi Mitre dieron la cara luego de que se viralice el insulto que la conductora lanzó en contra de el presidente Francisco Sagasti, ayer miércoles 16 de diciembre.

Cuidado con los micros

Y es que como recordemos, ambos conductores arremetieron contra Sagasti y las nuevas medidas anunciadas en su primera conferencia de prensa desde que fue anunciado como ‘presi’.

Responde con todo

“Hay mucha gente que está interesada en que nosotros nos metamos en política o demos opiniones políticas pero nosotros no lo pretendemos. Si queremos opinar de política, también somos libres, pero esa no es la idea del programa”, respondió Gigi tras ser cuestionada por un presentador de la competencia.

“Phillip está preocupadísimo por saber cuál es mi posición política. Pues yo soy independiente, solamente aplaudo y celebro a los políticos que hacen algo por el Perú. No me importa si es Keikista, Vizcarrista. Yo soy independiente al 100%, lo que sume al país, ahí le voy”, agregó Gigi un tanto ‘rayada’.

“Que no lo hagamos (emitir opinión sobre política) no significa que no sepamos o que no estemos preparados. No soy ninguna constitucionalista ni analista política, sino tuviese un programa de noticias”, afirmó para luego relajarse.

