Gino Assereto asegura que no es un papá celoso con su hija: “Si le gusta algún amiguito, la apoyaré”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Todo por su pequeña! El ex chico reality confesó que tiene una muy buena relación con su hija mayor además aprovechó en dedicarle unas palabras.

En el programa En boca de todo, el ‘Tiburón’ fue el invitado especial para presenciar un emotivo reportaje de su hija Arianna quien tiene una linda relación con Jazmín Pinedo.

MIRA TAMBIÉN: Hermano de ‘Gato’ Cuba le brinda su apoyo en redes sociales: “Siempre orgulloso de ti”

El modelo contó un poco más de su adolescente hija quien acaba de cumplir 15 años y reveló que no es un papá celoso pues siempre apoyará a su hija.

“Yo soy un papá que siempre va a aconsejar, a guiar y orientar a su hija. Si en algún momento, porque es algo muy normal, mi hija tiene algún gustito por un amiguito o algo. Ella puede acercarse para hablar conmigo, la voy aconseja. Siempre la voy apoyar a mi hija”, comentó.

PIDIÓ ‘MATRI’ A LA CHINITA

El ex chico reality confesó que le pidió la mano a su ex pareja hace seis años y que asume su culpa al no cumplir con su palabra.

Tras las declaraciones de Jazmín Pinedo sobre que Gino la ‘estafó’ con el matrimonio, el modelo se pronunció en el programa “En Boca de Todos”.

El ‘tiburón’ aseguró que sí le pidió matrimonio hace seis años, pero que no cumplió con su palabra en casarse con la popular ‘Chinita’, por lo que hizo ‘mea culpa’.

“Eso es lo que ella piensa, opina, yo no tengo nada que hablar, pero no lo comparto. Yo cometí un error. Sí te pedí matrimonio, pero no voy a hablar a detalle porque creo que no es el momento, pero si algo que yo cometí fue un error, quizá de adelantarme a algo. Quizá fueron las emociones, pero si es algo que lo he pensado”, comentó.

El ex chico reality pidió disculpas a su ex pareja por no cumplir con su palabra: “Eso fue hace seis años. Ella no es culpable de nada. Yo igual si esas palabras son profundas, le puedo pedir disculpas, no quise ocasionar eso. Le deseo lo mejor, siempre se lo he deseado”, concluyó.

También te puede interesar: Magaly aplaude reacción del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa: “La desmintió educadamente”