Gino Assereto no descarta regresar con su expareja: “Si se puede, lógico”

El ‘Tiburón’ Gino Assereto habló en “América Hoy” sobre la posibilidad de regresar con alguna de sus exs y su respuesta sorprendió a más de uno.

Recordemos que el integrante de Esto es guerra no ha tenido ninguna relación amorosa desde que terminó con la madre de su hija, Jazmín Pinedo.

Gino mencionó que no tendría problemas en retomar alguna relación sentimental: “¿Se debe volver con ex o no? Sí se puede, lógico. Depende de la circunstancia y por qué se terminó la relación o qué lo motivó”, dijo el cantante urbano.

Esta misma pregunta fue respondida por Yahaira Plasencia, quien aseveró que la decisión siempre depende de cada una de las partes.

“Eso depende de cada uno. Si funciona bien, sino, no, no es lo más sano”, comentó la salsera, quien se encuentra solterísima tras terminar su relación sentimental con el crack de la selección Jefferson Farfán.

