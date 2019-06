Gisela cobrará billetón a Susan Ochoa por renunciar de su programa

Luego de su renuncia intempestiva de ‘El artista del año’, Susan Ochoa reapareció y reveló que recibió una carta notarial de la productora del programa de Gisela Valcárcel en la que le exigen pagar algo más de 36 mil soles por salir de la competencia.

“El mismo sábado me enviaron la carta notarial, sí hay una multa de por medio, no sé si me lo han exonerado, no me he reunido con ellos. Son 8 UIT, como 36 mil y tantos soles, pero yo no me retiré por incumplimiento. Yo tomé esa decisión (de irse del reality) porque me sentí mal”, aclaró la cantante que dejó entrever que la “señito” la “calumnió” al dar a entender que estaba en poses de diva.

“Eso que se dijo que quería maquilladora especial también me molestó mucho. Yo vengo trabajando con Nicole (su maquilladora) desde antes, yo le pago de mi bolsillo y no fui la única, mis demás compañeras también llevaban sus maquilladoras. Es como hacer creer a la gente algo que no soy. Es sentir que te calumnian”, dijo.

Susan también recordó que le molestó mucho que Gisela le dijera “Tú sabes cómo viniste la semana pasada’. “Da entender que vine tarde o borracha o que no quería ensayar o miles de especulaciones. No digo que no cometa un error, pero nunca he tratado mal a nadie ni me he puesto en plan de ser superior”, remarcó y no descartó en aceptar unas disculpas de la animadora pero “siempre y cuando sean de corazón”.