Gisela echa flores a Yahaira: “Eres una artista completa, cantas, bailas y actúas”

La conductora Gisela Valcárcel quedó impresionada con el talento de Yahaira Plasencia y aprovechó su espacio para echarle flores tras su presentación en la última gala de ‘El Artista del Año’.

“Bravísimo, hemos invitado a cantantes para que se puedan desarrollar en estas semanas. Hemos visto a Yahaira cantar, bailar y actuar”, dijo emocionada Gisela Valcárcel, fiel a su estilo, comentando luego de cada presentación.

De otro lado, Tilsa Lozano no tuvo los mismos comentarios para Yahaira Plasencia, quien le recordó que siempre la vio haciendo playback. “A veces te vi acá y siempre te vi haciendo ‘playback’. (…) también en presentaciones en el extranjero te vi haciendo playback y yo decía la quiero escuchar cantar en vivo”, dijo en un primer momento la popular ‘Tili’.

“He tenido la oportunidad ahora de escucharte en vivo. La semana pasada te sentí un poco más nerviosa, esta semana te he sentido mucho más segura. Definitivamente hay momentos donde siento que te quedas sin aire. Te siento como cansada, pero tienes algo a favor, bailas espectacular”, agregó Tilsa Lozano.

Yahaira Plascencia asegura que cortó lazos con Jefferson Farfán: “Ese tema está cerradísimo”

Yahaira Plascencia estuvo en ‘América Hoy’ jugando al ya conocido ‘Mito o verdad’. En esta dinámica el programa lanza un enunciado y el invitado tiene que decir si este enunciado es un mito o una verdad.

En el caso de Yahaira, lanzaron lo siguiente: “¿Es mito o verdad que mantienes una linda amistad con ‘el 10 de la calle?”. La salsera respondió que eso era un mito y que no tiene ni siquiera una amistad con el futbolista de la selección, Jefferson Farfán.

“Yo no tengo ningún tipo de amistad ni nada con Jefferson, hace un año que nada que ver”, expresó la ‘Yaha’ muy segura. Sin embargo, quiso aclarar que si bien ellos no tienen ningún vínculo vigente, eso no significa que ella no pueda mencionarlo en sus entrevistas o referirse a él.

“Pero el que no me hable con él no quiere decir que no pueda hablar, eso ya pasó hace mucho tiempo”, dijo Yahaira dejando en claro que entre ellos no existe ninguna mala onda.

En cierto momento, Janet Barboza le preguntó a la salsera si es que existía alguna posibilidad, por muy remota que sea, de que ella retome su relación con la ‘Foquita’. Yaha respondió con un rotundo no: “Ese tema está cerradísimo. No hay forma de que regrese con Jefferson”.

