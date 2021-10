Gisela se dirige a la hija de Melissa Paredes: “tu madre no mintió”

Compartir Facebook

Gisela Valcárcel no fue ajena al mal momento que vive el hogar de Melissa Paredes, producto de sus malas decisiones. Recordemos que Magaly Medina ampayó a la también actriz muy cariñosa con su bailarín.

En esta oportunidad, la popular ‘Señito’ se dio espacio en su programa para respaldar a Melissa Paredes y asegurar que en su programa no se le juzgará pues no es la primera persona ni la última que se equivoca. Además, lamentó el cargamontón que se le hace.

Sin embargo, en su extenso discurso, Gisela Valcárcel aprovechó sus cámaras para dirigirse directamente a Mía, hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, sorprendiendo a más de uno.

“Si en algún momento de la vida tu hermosa hija, un día le da por buscar y se entera de lo sucedido, ojalá que encuentre este video y sepa que tiene una madre que no mintió, que sepa que tiene una madre que la ama”, manifestó.

“Lamento la forma en la que ha sido maltratada”

Lejos de mostrarse indignada, la popular ‘Señito’ aclaró en su programa que su programa no la juzgará pues todos cometemos errores. Afirmo además en su discurso, que no la primera ni la última en la farándula peruana que se equivoca, por lo que no entiende el cargamontón.

“Melissa es una persona a la que queremos y respetamos. Lamento mucho no solo lo ocurrido sino lamento mucho la forma en la que ha sido maltratada porque ha sidomaltratada más allá de eso, creo que todos saben la posición que yo tengo respecto a la fidelidad de las cosas que debemos hacer”, dijo en un inicio.

“Lamento lo sucedido lo que pasó en el hogar de Melissa Paredes, lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes es exactamente eso, pasó en su hogar, ella y Rodrigo saben exactamente lo que ha sucedido todo los demás son especulaciones”, agregó.

