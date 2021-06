«Hay que ser cara dura para decir que inventamos», dijo Magaly a Cuevita

Compartir Facebook

Magaly Medina no evitó pronunciarse ante el último comunicado que envió Christian Cueva en sus redes sociales.

En el pronunciamiento del jugador figura que todo lo que se inventan los medios perjudica el bienestar y tranquilidad de su familia.

“Tengo casi 14 años como futbolista profesional y estoy acostumbrado a que se opine de mí en todo aspecto. Hoy solo pienso en darle lo mejor de mí a la Selección y a mi familia, como siempre lo hice. No inventen cosas que nos afectan a todos más aun a mi familia. Dios los bendiga”, dijo el jugador.

La conductora indicó que sus palabras venía con ‘doble’ por lo que no se aguntó y le respondió fuerte y claro muy fiel a su estilo.

«Cueva se va de juerga, no le importa un pepino la burbuja sanitaria para cuidar a los otros jugadores de la selección. Como se ha metido al bolsillo al profe Gareca que lo engríe y lo defiende. Para Gareca es un tema privado”, dijo Medina.

Como se sabe el entrenador de la selección fue consultado por la situación de Cueva en una conferencia de prensa a lo que el no quiso responder diciendo que era un ‘tema privado’.

Con la lengua afilada

La conductora siguió refiriéndose a Cueva diciéndole sus verdades.

«El muy conchudo ha hecho un comunicado después de hacer el ridículo. Ahora es filósofo. Si es lo mejor que haces, mejor regresa al equipo de Arabia Saudita donde te deben pagar buen dinero por no hacer nada»

La famosa ‘urraca’ no se guardó nada pues considera que los seleccionados de la bicolor le deben compromiso y respeto al país.

¿Qué inventamos, oye, so pedazo de mentiroso profesional? Hay que ser bien caradura y deshonesto para decir que estamos inventando. Yo no soy el profe Gareca, Cuevita, yo soy Magaly. A mí ningún jugador de dos por medio me va a engañar. Yo no les voy a perdonar que se vayan a sus pérdidas. Yo no te debo a ti ni a ningún seleccionado”, finalizó.

