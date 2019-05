Hermana de Antonio Pavón asegura que decir ‘indios marginales’ no es racista

Lo defiende. Alicia Pavón, hermana del torero Antonio Pavón, salió con todo a defender a su hermano, quien recientemente fue acusado por una periodista de un conocido medio local de haberla tildado de ‘india marginal’, causando gran malestar entre los cibernautas peruanos.

La también española, aseguró por todos los medios que su hermano no era racista, a pesar de no ser la primera vez que se le acusa al torero por un caso de similares características, por lo que dejaría en evidencia la mala actitud hacia los peruanos en general.

“No voy a defender lo indefendible, no me gusta que conteste a comentarios feos de esa forma, lo mejor es no hacer caso o directamente eliminarlo. Pero se que no es racista, de eso estoy segura al 100×100”, aseguró Alicia Pavón.