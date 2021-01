Hermanas de Samahara le muestran su apoyo, tras reconocer sus errores

Compartir Facebook

En las buenas y las malas. Las hermanas de Samahara Lobatón decidieron manifestarle su apoyo a la reciente madre, después que reconociera que cometió algunos errores a finales del año 2020.

A través de redes sociales, la hija de Melissa Klug compartió un mensaje donde hacía un recuento sobre el pasado año. Ahí, confesó que, a pesar de haberse equivocado, le ha quedado el aprendizaje para no volver a cometerlas.

“Quiero agradecer al 2020 por darme a mi gran amor a Xianna. (…) Crecí mucho este año como persona, tuve errores, me he caído, pero se que he ganado sabiduría. Gracias Dios y Universo porque conspiraron para darme lo más bello de mi vida”, mencionó Samahara Lobatón.

En respuesta a la publicación de Samahara, sus hermanas le dieron todo su apoyo para que continúe cumpliendo sus metas en este 2021 y deje atrás los problemas que tuvo.

Melissa Lobatón le recalcó que estarán juntas siempre sin importar las tempestades. “Las amo, mis amores. Siempre juntas todas”, señaló. Mientras que, Gianella Marquina resaltó la belleza de Samahara y su pequeña Xianna: “Mis hermosas”.

Como se recuerda, Samahara Lobatón y su pareja Youna fueron conducidos a la comisaría por haberse agredido mutuamente. La hija de Melissa Klug rapó a su pequeña, lo que no le habría gustado al barbero por lo que se golpearon.

