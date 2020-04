Hijo de Melcochita está luchando contra el coronavirus en Nueva York

El coronavirus está atacando con fuerza Estados Unidos, especialmente la ciudad de Nueva York donde está la gran mayoría de contagiados y muertos. Una de las víctima de esta enfermedad es el hijo de Pablo Villanueva ‘Melcochita, Pablo Villanueva Jr, quien en enlace en vivo con ‘Magaly TV: La firme’ contó cómo está batallando esta enfermedad tras dar positivo en la prueba COVID-19.

“Le digo a la gente que no salgan porque es una enfermedad muy traicionera. Que yo sepa no hay peruanos acá contagiados. No tengo muchos contactos. Pero la ciudad de Nueva York es una de las más afectadas y Queens es como el epicentro”, comentó Pablo.

“Te dicen que lo trates como una gripe grave”, indicó el primógenito del artista en un enlace vía skype con el programa.

“Esto es muy peligroso y muy doloroso, hasta para hablar duele. Acá todo está cerrado. Nueva York era la ciudad que nunca duerme, pero ahora ya se pusieron a dormir porque no hay nada, las tiendas no funcionan, es una ciudad paralizada”, agregó.

Al ver que Melcochita se encontraba bastante triste y cabizbajo, su hijo dijo estar convencido de que vencerá a la enfermedad. “Él está muy preocupado, pero le he dicho que esté tranquilo, que todo va a pasar”, comentó y recalcó la importancia de cumplir con el aislamiento social obligatorio.