Hijos de Juan Víctor se reencuentran antes de Navidad

Tras haber estado en una batalla legal que aun siguen afrontando y difundir audios que dejaban mal parada a la Andrea San Martín, por fin la hija menor de la ‘ojiverde’ logró reencontrarse con su hermano mayor, hijo de Juan Víctor.

Andrea fue entrevistada en el programa de Magaly Tv la Firme donde aclaró diversos puntos que la dejaban muy mal como madre, pues la influencer rechazó todas las acusaciones en su contra.

Mientras que Andrea se encontraba dando su descargo horas antes de presentarse Juan Víctor logró ver a su hija junto a su hijo mayor para poder compartir un momento juntos.

A través de su cuenta de Instagram Sánchez compartió la foto de sus hijos abrazándose después de no verse hace algunas semanas atrás. Pues como se recuerda la ‘ojiverde’ no permitía que Juan Víctor vea a su pequeña de manera externa, es decir cualquier encuentro se realiza dentro de su domicilio.

Asimismo, Juan Víctor Sánchez compartió una foto de unos familiares que fueron a sorprender a su hija, pero dejó entrever que Andrea San Martín no los habría dejado pasar.

“Primita gracias. A Lara le encantó, lamento que no hayan podido entrar y compartir, por decisiones de terceros!”, se lee en la imagen.

“Me pidió que desestime las denuncias”, dijo Juan Víctor sobre Aldo Miyashiro

Una guerra de nunca acabar, pues Juan Víctor llegó al programa de ‘Amor y Fuego’ y afirmó que el conductor de ‘La Banda del Chino» quiso calmar la situación con Andrea San Martín pero no se logró por ciertas condiciones.

Según contó Juan, Aldo estaba más del lado de Andrea San Martín pues quería que él firme unos documentos donde no procedía con la denuncia de maltrato físico y psicológico a su menor hija lo que no le pareció correcto y no accedió.

“Sí, es cierto, tuvimos una reunión, traté de mantenerlo en secreto. Él (Aldo) fue mediador, efectivamente. Se le agradece por su tiempo, pero en esta reunión me plantearon que firme un documento donde desestime las denuncias. Se supone que ella iba a hacer lo mismo”; comentó.

«Sin embargo, Juan Víctor Sánchez dio a conocer que con Andrea San Martín no llegaron a un acuerdo. “Cuando nos encontramos le dije que todas las denuncias tenían que seguir su rumbo, que si llegábamos a un acuerdo tenía que ser en beneficio de mi hija”, dijo ante Rodrigo González y Gigi Mitre.