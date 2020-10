Hombre encuentra al amante cuando quería escapar de su casa

Compartir Facebook

Con las manos en la masa. Un hombre tuvo la suerte de encontrar al amante de su esposa en su propia casa, cuando estaba intentando escapar por la ventana. El hecho ocurrió en Rusia.

En un video que se ha convertido rápidamente en viral, se puede observar cómo un vecino se percató de la escena y registró todo lo sucedido. En el clip, se ve a la mujer ayudando al amante a bajar por la ventana, mientras lanza su ropa a la calle. Los dos improvisaron una soga con las cortinas para que el hombre escape de las manos de su esposo.

El esposo entra en escena y trata de alcanzar al hombre, pero la mujer lo detiene. El iracundo señor empuja a la mujer hacia dentro de la casa y se dispone a bajar, tal como lo hace el amante. Sin embargo, impedido por su esposa, prefiere detenerse y alcanzar al hombre por las escaleras, esperándolo abajo.

El amante continúa su cometido y logra bajar un piso. Cuando quiere ingresar al piso más cercano para evitar una inminente golpiza por parte del esposo, aparece la dueña del inmueble y lo comienza a golpear con una escoba, pues no quería que ingrese.

El video, que fue compartido en Reddit, se ha vuelto popular. No obstante, algunos usuarios dudan de su veracidad, debido a las cortinas que ya estaban amarradas para poder escapar. Real o no, no hay duda que el clip ha divertido a más de mucho y puesto a pensar qué es lo que harías si fueras tú el afectado.

