Hoy en Fiesta Karibeña lo mejor salsa y cumbia

Esta noche Fiesta Karibeña te trae lo mejor de la presentación que realizó Daniela Darcourt y Los 5 de Oro en el Fiestón de Año Nuevo. La salsera, además de ponernos a bailar con sus mejores temas nos contará cuál fue su cábala para recibir el 2020.

“Creo que este año que se ha ido ha sido de mucho aprendizaje en todos los sentidos, he podido conocer gente maravillosa, así que el 2020 decreto que será mucho más exitoso y fabuloso”, dijo la salsera minutos antes de sus presentación en la explanada de Plaza Norte.

Quienes no podían faltar, son los chicos de Los 5 de Oro, quienes con la rica cumbia hicieron corear al mar de gente que se reunió en el recinto. “Hemos despedido el 2019 muy agradecidos, el concierto ha sido un éxito. La gente nos quiere y siempre se quiere tomar fotos con su artista favorito, estoy muy contento con el cariño del público”, comentó Dantes Cardosa.

Finalmente, nuestra flamante y sensual conductora, Morelia García, se mostró contenta y agradecida con el público por acompañarla sábado a sábado. “La verdad es que cuando me inicié en la conducción de este programa, no pensé que iba a tener tanta acogida, y hoy en día me doy cuenta que junto a todo el equipo de producción que conforma este espacio, llevamos mucha alegría a sus hogares, además valoramos y exponemos el talento peruano. Yo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por abrirme la puertas de sus corazones y poder brindarle este programa”, indicó la ‘charapita’.

DATO

La guapa y talentosa, Morelia García, invitó al público a sintonizar todos los sábados a las 8 de la noche ‘Fiesta Karibeña’ a través de Karibeña TV.

Fotos Carlos Guerrero