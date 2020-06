¿Infidelidad? Se filtra supuesto chat de Edison Flores con jovencita de 20 años

Compartir Facebook

El futbolista Edison Flores se encuentra en el ojo de la crítica de sus seguidores luego de que una página de Instagram revelara supuestos chats privados que habría mantenido con una seguidora en dicha red social.

Según la cuenta @tecontamostodito2, que muestra la conversación, se habría realizado en enero de este año tan solo un mes después de que Edison Flores contrajo matrimonio con Ana Siucho.

Por su parte, la esposa de Flores, Ana Siucho, dio que hablar con un misterioso mensaje en sus redes: “A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo».

«No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente. Pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día regresará».