Isabel Acevedo repartirá premio de S/. 20 mil con su bailarín y coreógrafo

La popular ‘Chabelita’ aseguró que su bailarín y su coreógrafo son parte del equipo que la ayudó a ganar y por eso compartirá el premio con ellos.

Isabel Acevedo se coronó como la flamante ganadora de la segunda temporada de ‘Reinas del show’. La popular ‘Chabelita’, además de hacerse acreedora de la corona, también obtuvo un premio monetario de 20 mil soles.

Isabel estuvo de invitada en el programa ‘América Hoy’, después de haber celebrado su victoria del fin de semana. Ella hizo una revelación en el programa y confesó que compartirá su premio de 20 mil soles con su bailarín y su coreógrafo.

“Yo les voy a decir, eso (el premio de S/20 mil) también lo voy a repartir con mi coreógrafo y mi bailarín, eso es un trabajo de equipo”, confesó Isabel llevándose los aplausos de los conductores del programa.

Asimismo, Isabel Acevedo dio detalles de lo que vivió en la última gala de ‘Reinas del show. Y es que cabe recordar que la popular ‘Chabelita’ se coronó como campeona justo en el día de su cumpleaños, así que su familia la recibió con una gran celebración en casa.

“Yo dije: ‘voy a divertirme, no quiero estresarme. Va a haber una fiesta en el cielo porque es el cumpleaños de mi papá’. Luego mi cumpleaños, ha sido un hecho muy especial. Cuando yo firmé contrato y me dijeron que la final posiblemente sea el 6 (de noviembre) dije que era una señal”, mencionó.

La popular ‘chabelita’ se coronó el día de ayer como la segunda campeona de ‘Reinas del show’ y se lo dedicó a su padre, en el día de su cumpleaños.

El día de ayer sábado 6 de noviembre, Isabel Acevedo fue elegida como la ganadora del ‘reality’ y estuvo en un momento lleno de sentimientos encontrados. La popular ‘chabelita’ rompió en llanto al escuchar su nombre como la ganadora de ‘Reinas del show’ y recordó a su padre.

Isabel Acevedo al dar sus palabras de agradecimiento, dedicó su corona del concurso a su fallecido padre. “Se lo quiero dedicar a mi papito que está en el cielo, a mi familia que me está mirando, a mi mamá, toda mi familia está reunida porque hoy es mi cumpleaños”, dijo ‘chabelita’ bastante conmovida.

Cabe recordar que el día de la gran final del concurso, coincidió con el día del cumpleaños del papá de Isabel que falleció hace ya 10 años. A primeras horas de la mañana, Isabel compartió en redes sociales que fue a visitar la tumba de su padre con flores, de seguro en un afán de pedirle su apoyo para que llegue a ser la ganadora y sí que lo logró.

Asimismo, calificó el hecho de ganar la corona de ‘Reinas del show’ como un “sueño hecho realidad”. “Es un sueño, te juro que he estado con los nervios de punta, he tratado de dar lo mejor de mí, hemos estado super nerviosos y además he competido contra cuatro grandes”, dijo Isabel haciendo referencia a sus compañeras del ‘reality’ concurso.

