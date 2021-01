Ivana Yturbe anuncia que matri con Beto da Silva está cerca

Compartir Facebook

No quiere esperar más. Ivana Yturbe está desesperada por llegar pronto al altar con el exfutbolista de Alianza Lima, Beto da Silva, y se animó a contestar unas candentes preguntas de sus seguidores a través de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality aseguró que no falta casi nada para que contraiga nupcias. “¿Es verdad que te casas este año?”, fue la pregunta. “Si, ya no falta nada”, respondió la ex de Mario Irivarren.

Asimismo, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reveló que aún no tiene decidido el vestido que usará en ese día tan especial. “¿Ya tienes vestido de novia?”, le cuestionaron. “Mentira, en esas estamos”, dijo.

Ivana también sorprendió al comentar que entre sus planes también está convertirse en madre este año.

“¿Es verdad que quieres ser mamá este año?”, le consultó una seguidora. “Si, me muero de ganas (de ser mamá)”, mencionó.

De otro lado, la modelo también aclaró los comentarios en contra en redes por no cumplir la cuarentena al regresar a Perú. Reveló que se hizo la prueba de descarte de COVID-19 y salió negativo, por lo que decidió pasar el fin de semana fuera de la capital.

“La gente debería informarse antes de hablar tonterías. Me hice la prueba y por supuesto que salió negativo. Así que decidí ir a pasar el fin fuera de Lima. Gracias por permitirme aclarar el tema”, escribió Ivana.