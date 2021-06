Ivana Yturbe confesó que se ‘muere’ por tener tres hijos con Beto da Silva

Compartir Facebook

La princesita Inca, Ivana Yturbe, está esperando a su primer bebé, pero ya se adelantó y dijo que quiere tener 3 hijos con el futbolista, Beto da Silva.

Ivana Yturbe está en el mejor momento de su carrera profesional y su vida personal. A la princesa Inca le crece cada día más la pancita y eso la hace muy feliz.

Sin embargo, parece que se ha adelantado un poquito porque aún no llega ni a los 5 meses y ya anunció que quiere tener más hijos. ‘Ivanita’ confesó que quiere tener 3 hijitos con su esposo Beto da Silva.

“Todo el mundo me dice que después de dar a luz al primero y los primeros meses (de maternidad), me van a volver a preguntar, pero yo quiero tres (hijos)”, afirmó la modelo muy sonriente.

La pasó muy mal los primeros meses

Además se animó a contar un poco de los difíciles meses que vivió al principio de su embarazo. La ex de Mario Irivarren sufrió mucho porque estaba en riesgo de pérdida de su bebé.

“Ha sido un embarazo de riesgo los primeros meses, pero ya ahora estoy súper bien. Me hace bien poder trabajar, hacer mis sesiones de fotos. Había dejado las redes porque no podía estar parada en tacos”, contó la ‘influencer’.

Afortunadamente ese mal rato pasó e Ivana cuenta que está muy contenta porque ya puede trabajar. La ‘influencer’ sorprendió a más de uno al contar que le encanta su trabajo y que detesta quedarse en la cama sin hacer nada.

“Por fin el doctor me dio el alta y soy feliz porque yo amo trabajar. Si hay algo que me gusta es avanzar con mis cosas y no quedarme echada en la cama”, explicó Ivanita.

Al parecer Ivana y Beto están muy enamorados y felices. La modelo siempre comparte los momentos de amor que vive la pareja junto al bebé que está en la pancita de Ivana.

