Ivana Yturbe jura que estaba enferma y por eso rompió la cuarentena con pelotero

Ante la ola de críticas, incluso de su exconsejera Jessica Newton, la modelo y chica reality Ivana Yturbe tuvo que utilizar sus redes sociales para pedir disculpas públicas por incumplir la cuarentena decretada por el gobierno para frenar el avance del Coronavirus y ser ampayada al lado del futbolista Beto da Silva

La integrante de ‘EEG’ agradeció enormemente mediante su cuenta oficial de Instagram, a todos sus fanáticos, quienes se han preocupado por su actual estado de salud. Y aseguró que si estaba enferma y por eso tuvo que salir de su casa al lado de su amigo.

“A veces hay situaciones que se nos escapan de las manos y no reaccionamos como nos hubiera gustado, y es por eso que pueden haber malentendidos. Puede ser difícil de creer, pero esa es la verdad y pido disculpas por como se dieron los hechos. Mi intención no fue otra que ir a la clínica”, manifestó y también agradeció a sus seguidores por la preocupación.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito y se han preocupado por mí. Estoy en mi casa tranquila recuperándome de una enfermedad que me aqueja desde el año pasado. Escribo esto por todo el cariño y muestras de apoyo que me han dado”, empieza el mensaje.