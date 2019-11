Ivana Yturbe pide que no la vinculen más con ‘foquita’

Ivana Yturbe no fue ajena al fiestón que realizó su ex Jefferson Farfán por sus 35 años en la cual- según cuentan los invitados- se lució bien cariñoso con su ‘amiga’ Yahaira Plascencia, incluso se habrían dado ‘piquitos’. Aunque la modelo no quiso ahondar en el tema, le deseó lo mejor a la ‘foquita’.

“No hablo de mi vida privada, imagínate, no voy hablar de terceros. Desearles, de verdad, mucha felicidad a todos, que todos sean muy felices. De verdad que todos hemos decidido ser felices y por eso estamos así donde estamos. ¿Que si cada uno tomó su camino para bien? Sí”, declaró la popular ‘Princesita inca’ para las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, la chica reality defendió al pelotero de las críticas que recibió por la decoración de la fiesta. “Cada uno es libre de celebrar su cumpleaños como mejor le parezca y que chévere la verdad”, afirmó Yturbe.

Por otro lado, aunque la ‘guerrera’ mencionó que no le incomoda que le pregunten por el seleccionado nacional, Ivana prefiere no volver a referirse al futbolista, pues podría generar malestar en Yahaira Plasencia y en Mario Irivarren. “No (me incomoda), pero por respeto a la pareja, mejor dejar de hablar. Que ya no lo vinculen conmigo. No creo que para nadie sea agradable que le mencionen cosas del pasado”, señaló.