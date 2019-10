Ivana Yturbe se defiende de críticas

Cansada de tantas especulaciones, Ivana Yturbe envió un mensaje a sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde reveló que viene recuperándose lentamente de la descompensación por la que fue retirada del Miss Progress International.

La modelo confesó que se quedará unos días más en Italia pues tiene algunas sesiones de fotos ya programadas. “Me tengo que quedar más días porque tengo cosas más pactadas (…) Decirles que muchas gracias por su apoyo. Ahorita me siento mucho mejor de salud, pero anímicamente no me siento bien del todo aún. No saben cuánto quería y cuánto luché por este proyecto. Igual les quiero decir que este proyecto se va a dar ni bien llegue a Lima”, dijo la guerrera.