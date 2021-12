Ivana Yturbe suspende lactancia materna tras reacción alérgica de su hija

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exchica reality, Ivana Yturbe, reveló el mal momento que vivió luego de que su bebé fue internada en la clínica local debido a una reacción alérgica. Tras este hecho y por recomendación del médico, reveló que se suspendió la lactancia materna.

“(No aparecía en las redes sociales) porque Almu estaba internada, han sido días bien complicados, bien duros en verdad. Yo creo que todas las mamis que en algún momento les ha pasado eso me entienden, porque es como si le estuviera pasando a uno mismo, pero por un millón, y una quiere que la pinchen, quiere que le hagan todo con tal de no ver a su bebita mal”, explicó Ivana Yturbe.

También puedes ver: Karla Tarazona le regalaría un trabajo a Leonard León: “A ver si así paga la pensión”

Asimismo, comentó que hasta que le salgan los resultados de los exámenes y chequeos para conocer más de la alergia, no le dará teta. Almu estuvo internada porque ella resulta que es alérgica ahora, estamos descubriendo exactamente a qué, pero por el momento hemos tenido que cortar la lactancia, o sea, que yo le dé pecho, está con fórmula, está con una fórmula que es especial para ella”.

Ya en casa

“Gracias a Dios ya estamos en casa, gracias a Dios ya está súper bien. De verdad que yo ando mucho más tranquila porque es duro, no solo físicamente sino psicológicamente, emocionalmente es muy fuerte porque a uno no le gusta ver a su bebé así”, agregó la modelo.

También te puede interesar: Andrea San Martín le regaló un iPhone a su hija de 6 años por Navidad: “es una niña responsable”

Luego aseveró que pasará una navidad distinta porque su menor hija debe acostarse temprano, pero todo será muy especial.

“Imposible que no me quede con mi gordita, por más que yo sé que yo no soy doctora y que yo no puedo hacer nada, tengo que estar ahí, mirándola, ayudándola, cargándola, dándole mucho amor, no tienen idea cómo la he engreído. Gracias a Dios ya estamos en casita, estamos aquí tratando de alegrar todo para pasarla aquí en familia, de hecho, va a ser una Navidad diferente porque nos vamos a ir a acostar me imagino mucho más temprano por la gorda, feliz porque es mi primera Navidad con mi gordita”.

Mira también: «El verdadero regalo está en casa», dijo Rodrigo Cuba en esta Navidad