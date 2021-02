Jamila Dahabreh se habría besado con el ex de Paula Manzanal

Compartir Facebook

¿Quién queda? La modelo Paula Manzanal está pasando por momentos difíciles, ya que se ha enterado que una de sus mejores amigas, Sheyla Rojas, realizaba videollamadas subidas de tono con su exnovio, Vladimir de Guest.

Sin embargo, no solo la “leona loca” la habría traicionado de esa manera, sino existe el rumor que su amiga Jamila Dahabreh se habría besado con su pareja de Paula Manzanal. La modelo comentó que le llegó un rumor que su íntima también le jugó mal.

Según Paula Manzanal, su novio estuvo con ella en una reunión junto a varios de sus amigos, lo que le molestó. No obstante, cuando le preguntaron si tenía pruebas, mencionó que tiene sus sospechas, pero quiere que Jamila salga a aclararlo.

“Eso a mí no me consta, eso es lo que él dice. Jamila me lo ha negado. Me gustaría que ella salga a aclararlo y diga su versión. Yo ya no sé, Magaly”, indicó Paula Manzanal.

Como se recuerda, un programa de espectáculos, sacó las imágenes donde Sheyla Rojas habría realizado una videollamada “hot” junto a su pareja. Esto fue el detonante para cortar toda relación con “la leona loca”. Incluso, la encaró por mensajes, pero la rubia negó todo.

