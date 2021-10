Janet Barboza habló fuerte y claro sobre embarazo de Mafer Saldaña: “¿Quién va a criar a ese bebé?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘rulitos’ no se quedó callada y lanzó fuertes comentarios acerca del embarazo que lleva la ex de Josimar, Mafer Saldaña.

Mafer Saldaña, la ex ‘chibola’ de Josimar, se ha convertido en blanco de críticas desde que anunció su embarazo. Y ahora las conductoras de ‘América Hoy’ hablaron sobre las críticas que lanzó el padre de Mafer hacia Josimar, por haber embarazado a su hija y después haberse ido a Estados Unidos.

Janet Barboza le brindó de cierta forma su apoyo a Mafer al decir que por su edad no se fijó muy bien en el tipo de persona que tenía a su lado. “A los 20 años, uno es joven y muchas veces no sabe lo que hace”, comentó Janet.

Pero Melissa Paredes no estuvo nada de acuerdo con esa opinión y le da con palo. “Tiene 20 años, es mayor de edad y eso no significa que no sepa elegir, uno sabe lo que hace”, sentenció.

A pesar de esos comentarios, Janet se mantenía firme con la postura hacia Mafer Saldaña. Y, con el fin de apoyarla, lanzó un polémico comentarios acerca de quiénes realmente criarán a la criatura que lleva Mafer en su vientre.

“También hay que ver cómo los padres han sido equipo, siempre hay que ser equipo cómo papás. Ahora ¿quién va a criar a esta criatura? Los papás”, señaló.

Mire también: Paula Arias defiende a capa y espada a su novio Eduardo Rabanal: “yo sí confío en mi pareja”

La modelo y conductora de ‘América Hoy’, Melissa Paredes, volvió a referirse al salsero Josimar y su estadía en Estados Unidos. Los dichos de la esposa del ‘Gato’ Cuba ha generado una ola de críticas.

“Quizás se escapó porque para él irse de viaje y hacer todo lo que está haciendo, huir del problema que según él veía, quizás”, dijo en un inicio.

En tanto Ethel Pozo comentó lo siguiente: “La victimización es decir no te hacen daño, tú permitiste que te hagan daño, tú permitiste entonces Josimar en este caso que te agredieran y debiste cortar… es un amor tóxico”.

Frente a ello, Melissa volvió a tomar la palabra y dijo no concordar con la engreída de Gisela Valcárcel. “Discrepo un poquito porque estás diciendo que él lo permitió, es como si una mujer que la golpean, digas que permitió… Yo apoyo a María Fe, pero también creo que hay que tratar al hombre como a la mujer de la misma manera en estos casos”.

Además: Rosángela Espinoza fuera de EEG y su mamá arremete contra ‘reality’: “Gracias a Dios te saliste”