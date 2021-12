Janick Maceta revela que su ‘crush’ de colegio no le hacía caso: “Te la perdiste”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La reina de belleza Janick Maceta confesó que en su etapa escolar fue rechaza innumerables veces por los chicos que le gustaban.

Durante la última gala de ‘Yo soy: Grandes batallas internacional’, la actual jurado del programa concurso no pudo evitar recordar los amores del colegio tras escuchar la canción de ‘Amén’: “Yo la cantaba a ese ‘crush’, a ese amor que nunca me hizo caso… Aunque no lo creas, a mí no me hacían caso, me choteaban”, contó Janick Maceta.

También puedes ver: Jefferson Farfán y su admiración por Lapadula: “es la persona que todo mundo quiere”

La ingeniera de sonido no quiso revelar el nombre de aquella persona con la que se había ilusionado en el colegio, pero no tuvo reparos en enviarle un claro mensaje: “Te la perdiste”. Ante la curiosidad de Cristian Rivero, la Miss Perú 2020 aseguró que en el colegio era muy distinta.

“Yo no me veía así en secundaria, era gordita, me iba a entrenar, usaba ropa de deporte. Era bien low profile (bajo perfil) y los chicos eran, bueno, obviamente”, señaló Maceta. Cristian Rivero se identificó con la historia y dijo que él también había sido rechazado por no tener dinero ni carro.

También te puede interesar: Maria Pía Copello confesó que le paga a su hija por ayudarlo a hacer Tiktoks: “Está haciendo su fondito”

Janick Maceta: “No permitan que el dolor del pasado les arrebate el presente”

La siempre guapa y elegante Janick Maceta dejó su corona a Yely Rivera, quien se consagró ganadora del Miss Perú 2021 y nos representará en el Miss Universo. Sin embargo, las palabras de la exmiss Perú estremecieron a más de un fanático.

“Tu vida tiene un propósito, tu voz importa, tu historia es importante y tus sueños cuentan. Naces para hacer un impacto, nunca olvides eso. Infinitamente agradecida con todos ustedes. Los amaré por siempre. Su reina del Bicentenario”, expresó en un primer momento.

La reina de belleza también se dirigió a la generación del futuro con un potente mensaje. “A mis pequeños héroes, no permitan que el dolor del pasado les arrebate el presente”.

Mira también: “Debe denunciar a Pietro Sibille”, Dalia Durán aconseja a Andrea Luna