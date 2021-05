Janick Maceta reveló que perdió a su abuelo por no encontrar cama UCI

Compartir Facebook

La representante peruana en el Miss Universo 2021, Janick Maceta, reveló que perdió a su abuelo, debido a la COVID-19. La modelo contó que su familia no consiguió una cama UCI para que continúe luchando contra el virus.

A la modelo le preguntaron qué haría para afrontar la pandemia del coronavirus si ella fuera presidenta del Perú. Su respuesta fue de instalar más plantas de oxígeno y comprar camas UCI, ya que fue la razón por la que su abuelo no puso sobreponerse a la enfermedad.

“Lamentablemente, el Perú está siendo azotado por la pandemia de coronavirus muy fuerte y no hay plantas de oxígeno, no hay camas UCI. Las personas se están muriendo por una cama. Yo y mi familia vivimos eso en carne propia, perdimos a mi abuelo porque no pude conseguirle una cama y fue muy difícil, pero al mismo tiempo sé que no soy la única que lo ha vivido”, mencionó Janick Maceta.

Cuando respondió la representante peruana, la actriz mexicana, Jacqueline Bracamonte, se conmovió por el revelador momento que dio Janick Maceta.

Le desea lo mejor

A pesar que en redes sociales, distintos usuarios tuvieron un rechazo a la representante de México, Andrea Meza, como nueva Miss Universo, pues consideraban a Janick Maceta como superior. Todo lo contrario, sintió la peruana que la felicitó por su logro.

“Andrea es un amor de persona, estoy muy feliz por ella, la acabo de ver y le decía que le deseo lo mejor, muchas bendiciones. Es una linda persona y muy divertida”, aclaró Janick Maceta.

