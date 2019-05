Jazmín Pinedo denuncia acoso cibernético

La conductora de ‘Mujeres al mando’, Jazmín Pinedo, se cansó de ser víctima de acoso cibernético y paró la emisión de su programa para denunciar que desde hace dos años, viene siendo víctima de acoso cibernético.

“Me ganó la rabia y la frustración. De ahora en adelante, lo voy a manejar todo por la vía legal y no me voy a quedar tranquila hasta dar con el paradero de esta persona. Lo que hice fue porque Karen me enseñó unos mensajes, mi paciencia ya se colmó. Mi productor también recibe mensajes, meterse con mi trabajo ya superó todos los límites. Estoy harta, porque inventa historias, me difama”, aseveró la popular ‘chinita’, quien viajará a Colombia para participar en un gran evento de la marca konzil.

-¿El acoso es constante?

Me escribe a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, a las 1 de la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, al mediodía. Me preguntó: ¿En qué momento descansa? Ya le he bloqueado en varias oportunidades y siempre se crea cuentas distintas. Es como sistemático, de lunes a domingo me escribe. Es un acoso constante y no puedo más. Me siento bastante fastidiada.

-¿Pusiste la denuncia?

Ya empecé una investigación, pero esta persona me ha pedido mil disculpas (vía mensajes) y me dice que no lo volverá hacer, pero pasa dos días y regresa con lo mismo. Busca información de mi entorno personal y no para de investigar sobre mí. Es una cosa terrible, así que no voy a parar hasta tomar las medidas legales que deba de tomar. Ya le he explicado a esta persona que estoy detrás de su IP y no voy a parar hasta meterla presa.