Jazmín Pinedo se ríe de millonaria demanda

Tranquila. Así señaló estar Jazmín Pinedo tras dos días de ataques mediáticos de parte de los programas de Latina contra ella luego de su pase a la conducción de ‘Esto es guerra’, que en su nueva temporada 2020 lideró el rating con más de 38 puntos.

La ‘chinita, estuvo en el programa ‘En boca de todos’ donde señaló que se está riendo tras la millonaria demanda de 450 mil soles que anunció la televisora de San Felipe por un supuesto incumplimiento de contrato.

“Me estoy riendo (sobre la polémica). No estoy angustiada, estoy feliz. Casi me da ataque (cuando se enteró de la carta notarial), me parece absurdo y me parece súper mala onda, pero así es la vida”, comentó.

Jazmín dejará todo en manos de sus abogados y añadió que no le preocupa la demanda millonaria en su contra. “Yo siempre me hago cargo de mis actos y mi familia sabe que todo está bien porque no pondría en peligro mi situación económica ni la de mi hija, ni la de mi papito ni la de mi mamita”.

“He cumplido mi contrato hasta el último día, si luego mis decisiones no agradaron, yo no puedo vivir tomando decisiones que agraden a toda la gente a mi alrededor, cuando uno toma una decisión, ya sea personal o para su trabajo, piensa en los que más ama, yo hice exactamente lo mismo”, expresó.