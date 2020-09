Jean Deza afirma: «Le cambié la vida a Jossmery»

Compartir Facebook

Se picó. Luego que su expareja Jossmery Toledo lo destruyera en televisión nacional y lo acusara de agresión física, además de no dejarla trabajar porque era celoso, Jean Deza se defendió y aclaró que él nunca le impidió laboral a su expareja.

“Ella sabe todo lo que le he dado. Ahora sí podré disfrutar de todo mi dinero. Yo le cambié la vida a ella ¡Imagínate pasar de San Juan de Lurigancho a San Isidro!”, indicó en el programa ‘Modo Espectáculos’ el tristemente jugador del Binacional que aseveró que la expolicía le pedía dinero con mucha frecuencia.

“Sabes, a mí lo que me fastidia es que ella es una malagradecida, es lo único que me molesta. Ella sabe la verdad. La señorita Toledo sabe cuánto ha derrochado la plata, ella no tenía dinero”, añadió ofuscado.

“ELLA ME DECÍA PÉGAME”

Sin embargo, lo que causó gran asombro es que trató de justificar su violencia y dijo que fue la propia Jossmery que le pedía que la golpee, olvidándose que tiene dos denuncias por agresión de dos parejas anteriores.

“Esos golpes que tiene son porque no me dejaba dormir, me fastidiaba y me decía pégame para destruirte tu carrera. Ella me dijo dame 20 mil soles y me voy de tu vida (…) Lo único que le interesaba era la plata, ella quería fama y dinero.

Ella dice que le construyó la casa a sus papás, que te cuente quién envió el cemento a su casa, yo le pagué la sonrisa que ahora tiene, le pagué los brackets, tengo vouchers de las transferencias de 3 mil y 4 mil soles que le hacía”, acotó.

“NO ES BRAVAZO EN NADA”

Jossmery en el programa ‘Magaly TV, la firme’ se burló del jugador que le mandó carta notarial para que le devuelva sus 40 pares de zapatillas, ropa de exclusivos diseñadores, joyas, entre otros elementos.

“Está alucinando, creo que ha soñado despierto. Lo único que se quedó fue su ropa, zapatillas Nike, que las regalé en ese momento porque me molestó pues… ¿Qué joyas? Lo único que se compró en Wong fue unos aretes de S/ 150 soles, no sé qué piedras, está alucinando», manifestó.

La expolicía se refirió al término de “bravazo” que él utilizó cuando le preguntaron por su triángulo amoroso. “No sé qué es bravazo (…) Ni en la cama es bravazo”, dijo sonrojada la influencer.

Ante las carcajadas de Magaly Medina y todo el set de producción, la periodista preguntó: “Me contó mi reportero que lo llamabas ’pantene’”. Jossmery no pudo contener la risa y añadió: “Más panza que…”.

