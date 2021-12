Jean Deza celebra un mes más de relación con Gabriela Alava: “Eres la más maravillosa”

Compartir Facebook

Jean Deza y Gabriela Alava andan recontra enamorados y lo gritan a los cuatro vientos a través de redes sociales, en donde celebraron el avance de su relación.

El ex futbolista anda más templado que nunca y parece estar más que contento en su relación con la joven extranjera, Gabriela Alava. Jean Deza ya pasó el año de relación con la joven y hasta el momento, su relación parece ir viento en popa puesto que se dedican mensajes de amor en redes sociales.

Eso fue justamente lo que decidió hacer Gabriela para felicitar a Jean Deza por lograr cumplir un mes más de relación. “Antes que se termine el día. Feliz 13 M, mi amor. Te amo mucho”, escribió la joven a través de sus historias en Instagram y compartió una imagen de los tórtolos enamorados.

Jean no quiso quedarse atrás y también le dejó un tierno mensaje a Gabriela, en el que le expresaba todo lo que ella significa para su vida. “No tengo palabras, pero solo déjame decirte que eres la mujer más maravillosa que llegó a mi vida. Te amo, mi amor”, escribió Deza.

Cabe recordar que Gabriela se ha caracterizado por apoyar mucho al ex futbolista, incluso cuando decidió dejar el deporte que regía su vida. Ha de ser esa la razón por la que Deza la considera como la mejor mujer que le pudo tocar.

Jossmery Toledo visitó el programa ‘América Hoy’ y habló de cómo se viven las épocas navideñas en su hogar. Uno de los conductores el programa, Edson Dávila, le consultó a la ex policía si ella tenía costumbre de colgar las famosas medias navideñas en las que se colocan regalos.

Ella movió la cabeza de lado a lado para dar un “no” a la costumbre de medias navideñas, pero Edson no se quedó conforme con eso. El popular ‘Giselo’ le recordó a Jossmery su relación con Jean Deza y le preguntó si ella colgaba las medias de él cuando vivían juntos.

Ella entre risas dijo lo siguiente: “No no, porque olían”, y estalló a reías. Todos los presentes se quedaron muy sorprendidos con tremendas afirmaciones, que definitivamente nadie veía venir.

No se sabe si todo se trató de una broma de parte de Jossmery para salir de esa forma de la pregunta relacionada a su ex pareja, Jean Deza. De igual forma el ahora ex futbolista no se ha pronunciado al respeto ni ha salido a aclarar el tema.

