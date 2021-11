Jean Paul Santamaría aparece en redes sociales con sus pequeños hijos y divertidos disfraces

Compartir Facebook

El cantante reapareció en redes sociales junto a su actual pareja, Romina Gachoy, y a sus hijos con Angie Jibaja, celebrando Halloween.

El día de ayer se celebró Halloween y el Día de la Canción Criolla. Muchos de los personajes de la farándula compartieron en redes sociales los disfraces y la forma en que celebraron cada festividad.

Así ocurrió con Jean Paul Santamaría, quien tras muchos dimes y diretes con su ex pareja y madre de sus hijos, decidió mantenerse algo ausente en redes sociales. Pero, el cantante volvió a aparecer en Instagram, mostrando los divertidos disfraces que usaron sus pequeños hijos.

El hijo mayor de Jean Paul, y él utilizaron solo máscaras de payasos tenebrosas. Por otro lado, su hija y su hermano mejor, sí se disfrazaron y Romina se animó a utilizar accesorios tenebrosos. La familia salió a festejar la noche de brujas en un restaurant y compartieron los momentos vividos.

“Happy Halloween, simply perfect” o en español “Feliz Halloween, simplemente perfecto”, fue lo que escribió Jean Paul en su cuenta de Instagram, junto a las imágenes de su familia.

Cabe recordar que la madre de los pequeños, Angie Jibaja, tiene la cuenta de Instagram suspendida. Asimismo, que Jean Paul denunció a ‘la Jibaja’ por violencia psicológica hacia él y sus dos hijos.

Tras haber sido denunciada por su ex pareja y padre de sus hijos Jean Paul Santa María, la ‘Chica de los tatuajes’ afirmó no tener miedo de las amenazas en su contra pues no piensa guardar más silencio.

Pues como se sabe Jean Paul Santa María se cansó de las declaraciones de Angie en sus redes por lo que la acusó de ejercer violencia psicológica contra sus hijos.

Angie no se quedó callada y como de costumbre usó sus redes sociales para expresar toda la indignación que sentía pues según sus declaraciones ella también sufrió de violencia física y psicológica cuando estuvo en una relación con Jean Paul Santa María.

“¿Qué clase de justicia es esta? ¿Ahora quieren que me calle? ¿Qué tanto poder tiene Jean Paul? Ya callé muchos años. Porque la ley de Jehova existe… Y si hoy me humilló y no me callo”, dijo Angie Jibaja.

La modelo recordó que jamás llamó a sus hijos una vez declarada la sentencia, además recalcó que es una persona que tiene toda la libertad de expresar lo que piensa sin ningún tipo de filtros y no debería ser juzgada por escribir lo que piensa o siente.

“¿saben por qué es? Porque estamos en un país de libre expresión, porque desde que sentenciaron a Jean Paul en el 2015, jamás, jamás, ni los llamó por teléfono en 8 años”, añadió la modelo en las historias de su cuenta oficial en Instagram.

