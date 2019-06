‘Jefferson Farfán loco por Yahaira perdona infidelidad

Se confirmó. Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia volvieron y están mejor que nunca pese a quien le pese. Fue el ‘Zorro Zupe’ el que confirmó que el popular futbolista dejó en el pasado la infidelidad de la cantante con Jerson Reyes para retomar con más fuerza la relación, tanto que ya se encuentran amoblando el nuevo nidito de amor en la zona más exclusiva de Lima, El Golf Los Incas.

El ‘Zorro’ señaló que por ese motivo la amistad que tenía con Farfán se rompió –sobre todo del lado del jugador del Lokomotiv de Rusia- pues es más que sabido que no pasa para nada a Yahaira.

“Que quede claro que yo no he dejado de ser amigo de Jefferson, él es quien ha dejado de ser mi amigo, pero lo entiendo porque está con una persona que yo no comparto. Ya he conversado con él y le he dicho las cosas que no me parecen por las cosas que he visto. Para mí no es la persona ideal por cosas que yo no voy a decir en tv y las voy a mantener en privado. Es mi opinión, es lo que pienso y él sabe que yo no soy mentiroso”, comentó en ‘Válgame Dios’.

Recordó el escándalo de infidelidad de la salsera cuando el ex futbolista de segunda división Jerson Reyes se sentó en ‘El valor de la verdad’ para contar detalles de la relación que tuvieron mientras ella estaba con Jefferson. “Esto no es como Paolo Guerrero y Alondra García Miró que volvieron y nadie supo lo que pasó en su separación; en el caso de Yahaira salieron a hablar de ella y dicen que tuvieron un romance y lo mismo sucede después de cuatro años en el mismo programa (en referencia a Coto Hernández)”, remarcó.

MELISSA MANDA CARTA NOTARIAL A ‘FOQUITA´

Melissa Klug estalló con esta noticia y le mandó una carta notarial al futbolista por “descuido de su hogar”, según informó el programa de Rodrigo González. “Si la señora quiere hacer mudanza, que utilice sus propios medios… y que respete la seguridad de mis hijos”, declaró molesta.

Karla Tarazona comentó que a la chalaca le importa muy poco que Farfán y Plasencia retomen su relación porque “son tal para cual”. “Lo que sí ha despertado su ira es que esa camioneta que moviliza a sus hijos y está a disposición de ellos los haya deja en su casa para irse con la mudanza. Ella ha visto la camioneta por la tv, conoce la placa. Tengo entendido que el señor del auto tiene que estar siempre con los niños, los lleva y trae, los cuida, por eso le ha mandado carta notarial a Jefferson”, dijo Karla.

SE BURLA DE LA SALSERA

Sobre el exclusivo departamento de la Yaha que sería pagado por la ‘Foquita’, Melissa dijo en ‘Magaly TV, la firme’: “Cómo va evolucionando la chica, pero qué bueno que haya crecido y tenga su departamento con el sudor de su frente (…) Pues si ella trabaja duro y parejo con el sudor de su frente pues seguramente lo logrará”.

“La gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Nada me sorprende sobre esa chica, si es que está enamorada o no está ilusionada de quién esté, qué rapidito olvidó al pobre ‘Coto’ (risas)”, agregó recordando la infidelidad de Plasencia.