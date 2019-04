Jenko del Río sobre imágenes comprometedoras: “Solo ayudaba a mi amiga”

El ex chico reality Jenko del Río se pronunció sobre las polémicas imágenes en las cuales se le ve en situaciones comprometedoras en el baño de un conocido restaurante junto a una misteriosa mujer. Según el ex integrante de ‘Combate’, nunca estuvo haciendo nada malo en este lugar solo socorriendo a su amiga que se encontraba mal.

“Mi amiga estaba vomitando y yo estaba que le ayudaba”, manifestó. Además el ex esposo de Paloma Fiuza negó que la seguridad de este conocido restaurante de la Costa Verde lo haya obligado a salir del lugar. “Me retiraron porque estaba que ayudaba a mi amiga, y me sacaron del baño de mujeres, pero no fue por nada del otro mundo”, declaró.