Jessica Newton marca distancia de Ivana y dice que “le falta madurar”

Fotos: Carlos Guerrero

La organizadora del Miss Perú Jessica Newton, aseguró que no tiene nada en contra de Ivana Yturbe y que le guarda mucho cariño. Sin embargo, la ‘madre’ de la reinas de belleza, jura que a la joven aún le falta madurar, tras la descompensación que sufrió y la llevó a retirarse del Miss Progress Internacional 2019, en Italia.

“Siempre tratan de mal interpretar mis palabras, parece que es más interesante tratar de generar alguna discordia, conflicto, resentimiento. Yo guardo cariño y la esperanza de verla madura y encaminada en algún momento, como lo la gran mayoría en el país, porque si la prensa le da tanta acogida y promoción no creo que sea por maldad. ¿Si creo que le falta madurar? Creo que sí”, comentó Newton.

A pesar que se ha puesto en tela de juicio el estado de salud de la guerrerita, Jessica asegura que a ella no le toca corregir a Ivana, pero sí la aconsejará el día que la vuelva a ver.

“A Ivana la respeto, pero le toca a su organización corregirla, guiarla, y sobre todo salir a dar la cara como estoy saliendo yo, a pesar que no sea mi reina. No digo que no cometo errores, claro que los cometo pero aprendo de ellos, y no estoy molesta, no le tengo ni rencor ni fastidio porque a mi Ivana Yturbe no me ha hecho nada. Cualquier cosa que yo tenga que dar de juicio o valor sobre su conducta, se lo daré a ella en el momento que la vea”, precisó Jessica quien no descartó volver a tenerla en sus filas. (V. Rondón)