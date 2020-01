Jonathan Dos Santos promete más alegrías para la ‘U’

El atacante uruguayo Jonathan Dos Santos debutó con el pie derecho en Universitario, al anotar un tanto en el triunfo por 2-1 sobre el Huracán, afirmó que espera superar lo hecho con su ex equipo Cerro Largo. “No me he planteado que cantidad de goles hare este año, pero lo ideal es hacer más de lo que hice en Uruguay, más de 15” señaló el atacante.

Al ser consultado sobre el desarrollo del partido jugado en San Juan Argentina manifestó: “En el entretiempo se habló de la tenencia de la pelota, en el primer tiempo abusamos del pelotazo, cosa que no habíamos trabajado, pero el miedo a cometer errores nos llevó a eso. El ‘profe’ nos pidió salir jugando y siempre llegar con pelota dominada, en el segundo tiempo se logró eso con Millán”, sostuvo Dos Santos.

Asimismo el artillero reconoció que pudo jugar por uno de los clubes grandes de su país, Nacional. “Estaba con una propuesta de Nacional, pero con mi representante consideramos que era mejor salir a Universitario. Estamos por la ‘U’ y esperemos que sea la decisión correcta. Que un entrenador te llame (Gregorio Pérez) y quiera contar contigo para el campeonato es algo muy lindo, pues sabes que tienes el respaldo. Sin embargo, me dijo que jugaré siempre y cuando esté en condiciones y me gane el lugar”, dijo.

El delantero también dijo que no toma mucha importancia al número de camiseta que usará en el cuadro crema. “En Cerro Largo jugaba con la ’10’ porque quedó libre y me la dieron. Sin embargo, llegué a Universitario y estaban casi todos los dorsales tomados. Con los números no tengo problema, así que elegí la camiseta 25”, sentenció.