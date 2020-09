Josimar y su nueva «musa», la modelo Lesly Reyna

Compartir Facebook

Josimar a sabido demostrar que es uno de los salseros más camaleónicos del Perú. Perdió de peso, tiene una hermosa novia, una familia unida y aún así, no deja de lado su carrera artística sacando nuevos videoclips.

En este nuevo proyecto, lo acompañó la modelo Lesly Reyna, quien aseguró sentirse feliz por ser la nueva «protagonista» del video. La canción para el cual fue grabado el videoclip fue ‘Tú te la perdiste’.

La temática del video y canción sería el caso de una «influencer» quien solo es deslumbrada por la fama y el dinero. ¿El cantante estaría pensando en alguien?

La modelo dio la «primicia» de su participación en dicha grabación, pues fue ella quien en su cuenta de Instagram, la que publicó que pasaría su cumpleaños trabajando con el cantante.

“Ayer (sábado) cumplí 26 años y me la pasé trabajando desde las siete de la mañana hasta las 10 de la noche, grabando el nuevo videoclip de Josimar donde soy la protagonista”.

BUENA QUÍMICA CON LA MODELO

La modelo señaló habérsela pasado genial con el cantante y su equipo.

«Él es muy gracioso, no lo conocía y me parece un hombre humilde, emprendedor, educado, me cayó muy bien. En su casa tiene un muro enorme que habla de la palabra de Dios y sí, hubo buena ‘química’», dijo la modelo agradecida con Josimar.

Además señaló que durante la grabación estuvo la mamá, novia y todo el equipo del cantante, dejando de lado las especulaciones de la prensa.

CAMBIO RADICAL DE SALUD

¡Josimar no para! El mundo de la música quedó en asombro cuando vieron al cantante, quien bajó más de 10 kilos tras haberse sometido a una cirugía bariátrica como prevención de la diabetes.

Ahora con una nueva imágen, Josimar se anima a tomarse más fotos para sus cuentas oficiales y a grabar divertidos con su familia.

“Me siento más cómodo, me siento más lleno de salud. Me dijeron que si subía más de peso podía sufrir de diabetes y eso no quisiera porque tengo hijos que me esperan y tengo familia que mantener», reveló durante una entrevista.

El cantante también pensó en quienes trabajan con él, de esa forma se esforzó el doble para poder bajar de peso.

«Sería irresponsable de mi parte que no me cuide porque tengo hijos, tengo familia, tengo bastantes familias que confían en mi trabajo y que gracias a ello pueden llevar algo a sus familias”, dijo la voz principal de Josimar y su Yambú.