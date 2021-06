Jossmery Toledo desmiente que le paguen sus viajes: “No necesito de alguien”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Jossmery Toledo comentó contundentemente que viaja al extranjero con su plata y “no necesita de alguien” para disfrutar como lo hace.

‘Amor y Fuego’ fue uno de los medios que cuestionó a la extombita por sus constantes viajes en medio de la pandemia y la crisis económica, sin embargo ella aclaró que no es “tan caro” darse esos lujos, pues se las busca con sus amistades.

También te puede interesar: ¡Emocionada! Con lágrimas en los ojos Melody disfrutó en Iquitos

“Siempre viajo con las mías, no necesito que me inviten para ir a algún lado. En Medellín (Colombia), se gasta menos, mucho menos que en México”, dijo la expolicía y ahora influencer.

También te puede interesar: ¡Emprendedora! ‘La Uchulú’ pondrá su negocio si gana la competencia

Opinó sobre Fabio Agostini: «No lo veo ni como trofeo»

Jossmery Toledo le dio con palo a Fabio Agostini luego de que él evitara pronunciarse sobre ella en Magaly Tv La Firme y la dejara ver como si simplemente no existiese.

Es así que se dirigió a ‘Amor y Fuego’ como si estuviera arrepentida de haber sido vinculada con el español . “Yo no lo veo ni siquiera como un trofeo, hasta me avergüenza hablar de ese tema, te lo juro”, contó.

Asimismo, añadió que no debemos dejar que las decisiones rápidas por la desesperación nos jueguen en contra.

“Pero bueno, no sé, a veces uno toma decisiones así, desesperada, qué sé yo habrá pasado por su cabeza de ellos, pero yo no en su lugar, yo no haría lo que hizo ella”, recalcó.

MIRA TAMBIÉN: Macarena Gastaldo se va de juerga tras vacunarse contra el virus en Miami