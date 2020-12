Joven ‘manyado’ que escupió a fiscalizador fue multado con S/4.300 | VIDEO

Compartir Facebook

¡Se ganó multasa! El joven identificado como Luis Antonio de la Cruz Echegaray de 22 años, insultó y escupió a un fiscalizador que le ordenó colocarse la mascarilla. El suceso ocurrió durante la noche del miércoles 23 de diciembre en la cuadra 2 de la calle Palomino.

Todo quedó grabado

Como se recuerda, el video fue grabado gracias a una agente de fiscalización que presenciaba todo el ‘circo’ del joven. Ella le vuelve a insistir a Luis Antonio de la Cruz, que se ponga la mascarilla.

Mientras la fiscalizadora le pedía acatar las normas, el joven lanzaba insultos y humillaba al fiscalizador quien solo optaba por verlo.

“No me importa [lo que tú seas] porque no vales […] y por eso te escupo”, se escucha a Luis Antonio de la Cruz, quien finalmente escupe al fiscalizador y huye cobardemente.

¡Otro acto de maltrato y discriminación! Luis Antonio Echegaray de la Cruz (22), en presunto estado de ebriedad, insultó, agredió y escupió a un fiscalizador del municipio de Miraflores. El sujeto fue llevado a la comisaria de Miraflores.

¡Toma tu multa!

Ante este caso, la Municipalidad de Miraflores informó que Luis Antonio de la Cruz Echegaray fue liberado debido a que se trató de una falta contra la autoridad más no un delito. Se confirmó que no estaba en estado de ebriedad. No obstante se le impuso una multa.

“Se ha presentado la denuncia correspondiente. La Policía procedió a tomarle una prueba rápida la cual salió negativo, pero ante esta acción la Municipalidad le ha impuesto una multa de 1 UIT por haber faltado al respeto a la autoridad municipal”, se informó.

La cosa debe cambiar…

Estas situaciones son el ‘pan de cada día’ según los fiscalizadores, además, según el sugerente de la Municipalidad de Miraflores mencionó que seis fiscalizadores han sido agredidos verbal y físicamente. Todos ellos por pobladores de la zona.