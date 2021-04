Jovencita denuncia que extranjero con el que mantenía una relación virtual, publica sus fotos íntimas

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una jovencita denunció totalmente indignada que quien fue su pareja virtual, publica sus fotos íntimas y hasta la amenaza de muerte.

Antonella Huapaya vive una real pesadilla luego de descubrir que el extranjero con quien pensó pasar el resto de su vida, la traicionó e incluso quiere matarla.

“Tengo mucho miedo, estoy ya sin poder dormir, me siento muy mal”, expresó la joven con quien mantenía una relación virtual con un ciudadano extranjero pero que radica en Portugal.

También puedes ver: Israel: Desde hoy ya no es obligatorio el uso de mascarilla tras exitosa campaña de vacunación

Sorprendida con el repentino cambio de actitud, Antonella manifestó que su pareja empezó a celarla demasiado.

“(Me decía) que la pareja se tienen que poner límites, que siempre es bueno que las parejas se pongan parámetros, así que, ‘tú no puedes hacer estas cosas, yo tampoco lo voy a hacer’”, agregó Antonella, quien confesó que su pareja le prohibía cosas.

“Por ejemplo, yo no podía salir con mis amigas y compartir con mi familia si es que no lo sabía él, y pues como yo estaba ilusionada, porque al comienzo era todo diferente, accedía a todo lo que él me pedía”, continuó.

También te puede interesar: Ladrón queda atrapado en bodega y lanza una peculiar justificación

Asimismo, Antonella contó que desde que terminó su relación, recibe amenazas de muerte y le pide que le devuelva el dinero que gastó en envíos para ella.

El hombre que atormenta su vida se llama Álvaro José de Freitas Villaroael, y dijo que a pesar que lo ha bloqueado, él crea distintos perfiles desde otros celulares para amedrentarla.

No contento con ello, el hombre ha publicado fotos íntimas de la joven en plataformas digitales, incluso habría colgado este material en páginas pornográficas.

MIRA TAMBIÉN: Andrés Hurtado acusa a Ricky Martín de ‘robarle’ el look