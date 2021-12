Juan Víctor le manda tremenda indirecta a Andrea en sus redes sociales

Compartir Facebook

A vísperas de recibir el Año Nuevo Juan Víctor aún no puede llegarse consigo a su hija ya que solo tiene permitido ver a la menor en la casa de Andrea mas no externarla.

Es así que Sánchez usó sus redes sociales para una vez más lanzar tremenda indirecta a la ‘ojiverde’ para que así pueda recapacitar y entender que su intención n oes llevarse a la niña sino compartir momentos con la menor junto a su familia.

Como se recuerda desde que se difundieron los audios de la ex conductora donde evidenciaba un presunto maltrato para con su hija menor Andrea no quiso exponer más su vida en sus redes por temor a que la familia de Juan Víctor se llevara a la menor pues según la ‘ojiverde’ había recibido amenazas de su ex suegra de que su propósito era llevarse y tener la tenencia completa de la niña.

Ese fue el detonante para que Andrea no permitiera que saquen a su hija por más esfuerzos que hiciera Juan Víctor pues al parecer San Martín había perdido la confianza en su ex pareja.

Ahora Juan Víctor usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje a vísperas de Año Nuevo y no evitó mencionar a su hija.

«Calzoncillo amarillo listo, maletas listas, uvas listas. ¿Alguien sabe que se usa para que me puedan dejar compartir como antes con mi hija y dejen de alucinar que nunca más la regresaría?», fueron las palabras de Juan Víctor.

Pues aparentemente la batalla legal entre la ex parejita aun no termina y se ve que tiene para rato.

Hasta el momento Andrea ya no se ha pronunciado al respecto pues la única vez que dio su descargo fue en el programa de Magaly Tv la Firme.

Andrea San Martín aparece en ‘La banda del chino’ y sorprende a los usuarios

La ‘ojiverde’ apareció en su ex puesto de co conductora en ‘La banda del chino’ tras hacer pública su renuncia al programa y sorprendió a más de uno.

Andrea San Martín se encuentra en una constante batalla legal con el padre de su menor hija, Juan Víctor. Esto lamentablemente afectó su vida laboral y tuvo que renunciar a trabajar en ‘La banda del chino’.

Sin embargo, parece que Aldo Miyashiro le tiene mucho cariño a la ‘ojiverde’ y es por eso que la invitó a la grabación de los últimos programas de ‘La banda del chino’. A través de redes sociales, la cuenta de Instagram del programa compartió unas imágenes de todos los que conforman ‘La banda del chino’.

La sorpresa para los usuarios fue que Andrea San Martín figuraba en esas fotografías, en el puesto que ocupaba antes de renunciar. Los internautas no se quedaron callados, y expresaron sus dudas acerca de la presencia de Andrea San Martín en el programa.