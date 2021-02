Compartir Facebook

En shock. Karen Dejo vivió una terrible experiencia el último miércoles pues fue víctima de unos sanguinarios delincuentes que no dudaron en apuntarle con una pistola en la cara para robarle sus pertenencias.

La exbailarina y exintegrante de ‘EEG’ contó que el asalto ocurrió prácticamente cuando estaba en la puerta de su casa, ubicada en la cuadra 6 de la Av. Sucre, en el distrito de San Miguel.

“Nunca en mi vida había sentido una sensación tan horrible de que te pongan una pistola en la cara. Estaba con el celular en la mano, mi billetera, mis tarjetas, mis cosas. Resulta que de repente vino un tipo, me agarró del brazo, me comenzó a samaquear, agarró su pistola, me comenzó a gritar de una manera horrible”, dijo Karen.

Dejo señaló que entró en pánico cuando el delincuente le apuntó con el arma, y solo pensó en su hija y su madre. “En ese momento yo solo le decía: ‘No’. Comencé a pensar en mi madre, en mi hijita, comencé a pensar o me tranquilizaba y le daba mis cosas o me rehusaba, pero cuando vi la pistola, me dio una sensación de pánico horrible, que solo sentía que el tipo me samaqueaba de un lado a otro y le di mis cosas”, acotó.

‘La sabrosura’, quien actualmente está fuera de la televisión, destacó que el delincuente fingía hacer el servicio de delivery, pues llevaba el logo de una conocida aplicación que reparte comida.