Karen Dejo se confiesa: “La persona que me besa no me olvida”

¡Inolvidable! La popular ‘Sabrosura’ se jactó de ser muy buena besadora y aquel que la bese no se olvidará de sus besos.

En el programa Estás en Todas, la chica reality junto a sus demás compañeros recordaron cuál fue su mejor beso el cual sus declaraciones dejaron a más de uno con la boca abierta.

Karen Dejo comentó que le gusta besar y aseguró ser buena besando: “Amo besar, me encanta. Soy una excelente besadora, la persona que me besa no me olvida”, comentó.

Además se animó a decir que tipos de besos le gusta: “A mi me gusta lo romántico y lo fuerte también. La que besa bien sabe llevar, es como el baile y si no sabes bailar tienes que darle tú”, reveló.

Aprovechó en ‘sacar cachita’ que ella siempre ha sido la mejor besando: “No es que hayan sido buenos, la buena he sido yo”, afirmó.

DESCARTA ENTRAR AL MUNDO DEL ONLYFANS

Seguidores de Karen Dejo pedían que la modelo ingrese a OnlyFans, famosa página donde permite compartir fotos ‘subidas de tono’, sin embargo, lo descartó rotundamente.

Personajes del espectáculo como Xoana González, Leslie Shaw o Vania Bludau sí están registradas en ‘OnlyFans’. Karen Dejo ha decidido no seguir sus pasos.

“Ahora me encuentro enfocada en terminar bien la temporada de ‘Esto es guerra’, solo nos quedan dos semanas de programa…y no tengo pensando ingresar a ‘OnlyFans’, no es mi estilo. Respeto el trabajo de todos”, dijo la chica reality.

