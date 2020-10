Karen Dejo y Diego Val nuevamente juntos: ¿La nueva parejita?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una vez más captan a Karen Dejo y Diego Val juntos, y parece que ahí de todas maneras algo hay más.

La parejita hace caso omiso a las especulaciones de la gente y se muestra más unida que nunca. Hemos sido testigos de sus salidas y cómo ‘disfrutan’ estar juntos.

En una oportunidad, Diego Val no dudó en confesar que cualquier cosa podría suceder, dejando al misterio de posible relación con la chica reality.

Puedes ver: Profesor humilla a alumno por tener la cámara web rota

“Yo a Karen la respeto mucho, y fuera de eso si en el futuro llega a pasar ya sería por algo más personal”, indicó el ex de Leslie Shaw.

Mientras crecen los rumores sobre una posible relación, la parejita sigue en las ‘suyas’ y se muestran cada vez más juntos.

Karen Dejo sobre ampay con Diego Val: “Soltera, pero nunca sola”

Tremenda frase. La chica reality, Karen Dejo dejó un contundente mensaje, sobre el ‘ampay’ donde se le ve saliendo con el ex de Leslie Shaw, Diego Val.

También te puede interesar: La Casa Blanca informó que Trump dio negativo a la prueba de COVID-19

En una pequeña entrevista para un medio de espectáculos, la modelo mencionó que, a pesar de estar sola, no quiere decir que no tenga pretendientes. Además, recalcó que no le urge la compañía de un hombre.

“Estoy tranquila, soltera, pero nunca sola, esa es. No me preocupo mucho por eso (tener pareja), pero sí es bonito tener una compañía. Tampoco estoy desesperada, un hombre no me hace la diferencia, no es una prioridad”, aclaró Karen Dejo.

MIRA TAMBIÉN: Magaly arremete contra Ernesto Pimentel por entrevista a Richard Swing