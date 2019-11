Karen Schwarz se luce feliz con pancita de tres meses

Foto: Miguel Paredes

Luego de revelar su embarazo a través de las redes sociales, la conductora de ‘Mujeres al mando’, Karen Schwarz, se animó a contar más detalles del bonito momento que está viviendo con los tres meses de gestación que lleva.

-¿Cómo van con los malestares?

Son fuertes. Falté el viernes(al programa) porque ya no pude más. Muchos vómitos, sobre todo en la mañana. El primer mes tuve muchísimo sueño, dormía desde la 1pm hasta las 8pm, de corrido. Por eso dicen que puede ser hombre. Yo digo lo que Dios quiera, a pesar que Antonia quiere mujer.

-¿Deseas mantener tu embarazo en la televisión?

Si claro. El único receso que voy a tomar es cuando dé a luz. Todo depende de cómo sea el parto. Si es como el de Antonia, que fue maravilloso, yo creo que al mes podría regresar.

-Si te sale mujer, ¿hay posibilidad que sigan buscando al varoncito?

Yo creo que si vienen más sería más complicado. Tener un tercero creo que ya me faltarían manos y ojos para dedicarles y darle el mismo amor que les doy a mis hijos.

-Entonces, ¿cierras la fábrica?

Yo creo que sí. Ya lo hemos conversado con Ezio y él la va a cerrar.

-¿Se va a hacer la vasectomía?

Lo hemos conversado de broma, no sabemos, pero la idea partió de él, me dijo ‘tranquila, amor, yo me encargo’. Vamos a ver qué pasa. Quiero disfrutar a mis dos hijos, mi chamba. No quiero descuidar tampoco al esposo. Soy una mujer que desde que está embarazada nunca se olvida que también existe el esposo. Porque es muy importante el esposo también. (V.Rondón)