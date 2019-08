Karibeñito regala a manos llenas

Los ganadores del Karibeñito Regalón llegan todos los días a nuestras oficinas para llevarse su platita porque consiguieron su premiazo. El lunes pasado salió la segunda cartilla y los fieles lectores de diario Karibeña se siguieron apuntando con tal de ser tocados por la diosa fortuna. Y vayan que lo están logrando.

Y es que, gracias a esta súper promoción, todos pueden ganar desde 100 hasta 10 mil soles al completar una columna de su cartilla de la suerte.

“En otros lados siempre me faltaba una bolita, acá sí he podido completar y veo que muchos lectores también vienen a reclamar su dinero”, dijo uno de los felices ganadores, que prometió continuar participando en esta campaña.

¿Y CÓMO COBRO?

Facilito. Cada día salen ocho bolillas en la página 2 del diario Karibeña, recórtalas y pégalas en el número que corresponda de tu cartilla correspondiente a esta semana.

Si completaste una columna, ¡felicitaciones!, ven de inmediato a la sede de nuestro periódico en Chorrillos para que te lleves a manos llenas tu platita. Recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 y de 1 p.m. a 5 pm, mientras que los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. No te olvides de traer tu cartilla, DNI. Cualquier duda comunícate al 972770030.

JUEGA POR ARTEFACTOS

Si no te llevaste dinero, no te preocupes, aún puedes ganar con nosotros. Guarda tu cartilla e ingresa a la web de Karibeña ( www.radiokaribena.pe) e ingresa el código que aparece en tu cartilla para participar próximamente en el sorteo de 54 electrodomésticos. Ya lo sabes, no te rindas.