Karla a su esposo: “Nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices”

Hasta que la muerte los separe. La locutora radial, Karla Tarazona, está más que feliz, ya que hoy realizó a escondidas su matrimonio junto al empresario Rafael Fernández. En la ceremonia, ambos se dieron el sí y pasarán el resto de sus vidas juntos.

Precisamente, Karla Tarazona, a través de redes sociales, le mandó un emotivo mensaje a su reciente esposo. La conductora indicó que no fue coincidencia conocerse, pues estaban destinados a encontrarse para ser felices.

“No volvería a cambiar nada de este día. Amanecí con el corazón hinchado de emoción y me siento la mujer más dichosa del mundo. Rafael, conocerte no fue coincidencia y el tiempo me hizo entender que nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices. Hoy no sólo te repetí mis promesas de estar siempre juntos hasta viejitos, sino que acepté ser tu compañera de aventuras y recorrer esta vida a tu lado”, indicó Karla Tarazona.

Asimismo, la locutora precisó que su matrimonio fue con un grupo muy pequeño de personas, ya que por la pandemia de la COVID-19, no se permiten grandes celebraciones con toda la familia.

“Agradecemos a todos los que nos acompañaron a la distancia, de corazón y a nuestra familia y amigos quienes fueron testigos de esta nueva etapa. Respetamos todos los protocolos y somos conscientes que la realidad que afrontamos no permite grandes celebraciones. Nos quedamos en casa y disfrutamos en la intimidad de lo que somos, pronto celebraremos como lo soñamos”, mencionó Karla.

Como se recuerda, la conductora de espectáculos había dicho que su matrimonio se realizaría a mediados del próximo año. Sin embargo, hoy sorprendió a todos, al estar vestida de blanco en una ceremonia privada en La Molina.

