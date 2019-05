Karla Tarazona asegura que no tiene miedo a posible demanda de Leonard

Luego que Olenka Cuba y Leonard León la tildaron de ‘enferma’ y ‘trastornada’ y dejaron entrever que la denunciarían, Karla Tarazona asegura no temer a ninguna demanda.

“No me ha llegado ninguna notificación, pero si les gusta gastar su platita que lo hagan, siempre he dicho si tienes plata para joder ojalá me ganes porque si no es así ya sabes lo que se viene”, señaló.

“¿Si me parecen fuertes los calificativos? La verdad que lo tomo de quien viene, dime enferma, dime loca, mala mujer pero jamás nadie me va a decir mala madre (…) ¿Qué le puedes pedir a un hombre que ha sido sentenciado por maltratar a una mujer?”, precisó.